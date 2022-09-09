Україна

Коуч Руха — про перемогу над Зорею.

Головний тренер Руху Леонід Кучук прокоментував перемогу над Зорею (3:1) в четвертому турі чемпіонату України.

"Ми сьогодні грали з командою, яка заслужено йде на першому місці в чемпіонаті. За грою та результатом Зоря – це одна з найкращих команд в УПЛ. Було досить важко перекривати зони, адже у суперника дуже індивідуально сильні гравці та хороший тренер. Але ми врахували усі помилки, яких допускались у перших турах, та не дозволили супернику переграти нас. Скажу банально – перемагає колектив та команда. Сьогодні у нас на полі була команда, яка хотіла здобути перемогу у цьому матчі", — цитує тренера офіційний сайт клубу.

Перемога дозволила Руху піднятися на дев'яте місце турнірної таблиці.