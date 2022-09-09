Іспанія

Нападник Бетіса отримав заслужене визнання.

Центрфорвард Бетіса Борха Іглесіас визнаний найкращим гравцем Ла Ліги у серпні. Про це повідомляється на сайті ліги.

У голосуванні Іглесіас обійшов Роберта Левандовського (Барселона), Яго Аспаса (Сельта), Вінісіуса (Реал), Херонімо Рульї (Вільярреал), Есекьєля Авілу (Осасуна) та Лі Кан Іна (Мальорка).

Борха в серпні забив 4 голи, які допомогли перемогти Ельче, Мальорку та Осасуну. Після 4 турів Бетіс посідає 4 місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, що найкращим гравцем Серії А у серпні визнано півзахисника Наполі Хвічу Кварацхелію.