Україна

тали відомі стартові склади команд для поєдинку туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та одеський Чорноморець.

Донецький Шахтар та одеський Чорноморець завершать суботню програму четвертого туру української Прем'єр-ліги матчем на Арені Львів.

Ігор Йовичевич, після перемоги над німецьким РБ Лейпциг (4:1), вирішив використати з перших хвилин Юхима Коноплю та Богдана Михайліченка по флангах захисту, тоді як між ними в парі розташуються Сергій Кривцов та Микола Матвієнко. Невен Джурасек та Іван Петряк з'явлться в центральній лінії.

Роман Григорчук, на тлі нічиєї проти петрівського Інгульця (1:1), залучив до стартового складу Іллю Путрю на правий фланг захисту, тоді як Бобко Політило та Плакса утворять трикутник у центрі поля, Гладкий зіграє на вістрі атаки, а Брагару вийде ліворуч від нього.

Шахтар: Трубін — Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Джурасек, Петряк — Швед.

Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Бондар, Сікан, Тейлор, Криськів, Судаков, Топалов, Очеретько, Кулаков.



Чорноморець: Непогодов — Путря, Джеймс, Єрмаков, Селін — Бобко, Політило, Плакса — Наумець, Гладкий, Брагару.

Запасні: Паст, Варакута, Суханов, Бадібанга, Білий, Юсов, Кузик, Штогрін, Філі, Войтіховський, Литвиненко, Салюк.



Гра Шахтар — Чорноморець почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.