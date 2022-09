Україна

Чи знайдуться у команди Йовічевіча сили на рядовий матч чемпіонату після взяття Лейпцига?

Важко навіть описати словами, наскільки серйозне футбольне завдання вирішив на цьому тижнi Шахтар. Перемога над статусною, розхваленою командою, яка потроху стає третьою силою Німеччини – чудова сенсація, яких зі знаком “плюс” у наших у єврокубках з кожним роком все менше і менше. Мар'ян Швед оформив дубль у дебютному матчі на рівні групової стадії єврокубків! Раніше 26-річний футболіст не забивав і не грав на рівні групи навіть Ліги Конференцій чи, тим більше, Ліги Європи.

Чорноморець поки що дуже слабкий: один забитий гол, два набрані очки, при тому, що календар був досить простий. Роман Григорчук , як і Вернидуб, тяжко розпочинає повернення до УПЛ. На його захист, безумовно, можна сказати, що команду доводиться будувати з нуля – багато хто вже забув, але до кінця минулого року Чорноморець був звичайним фарм-клубом Динамо – але той самий Шахтар демонструє, що команду можна побудувати і швидше, і ефективніше.

Зі спортивної точки зору Шахтар зобов'язаний впевнено перемагати. Але тут починає грати особливу роль саме виняткова висота підкореної вершини. Тяжко після перемоги над Сауроном (не вважайте за ненависть до РБ Лейпциг) навести лад у Гобітанії – суто психологічно дуже складно переключитися. Та й окрім психології є фактори перельоту, втоми – і деякі інші. В епоху Євгена Селезньова команді було б дуже складно грати навіть через три дні після великого тріумфу, if you know what I mean.

Статистика особистих зустрічей в УПЛ

Всього ігор: 51 (37 перемог Шахтаря , 7 нічиїх, 7 перемог Чорноморця)

На полі Шахтаря: 25 (21 перемога Шахтаря, 1 нічия, 3 перемоги Чорноморця)

Різниця забитих і пропущених голів: 60:8 на користь Шахтаря

Найрезультативніший матч: 5:0 (2015 та 2018)

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін — Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Петряк — Швед

Чорноморець: Непогодов — Салюк , Єрмаков, Джеймс, Селін — Політило — Брагару, Наумець , Плакса, Філі — Юсов

прогноз 2:0

Віталій Пасічний, Football.ua