До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату України.
Кривбас — Верес
10 вересня 2022, 19:22
У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги Верес здобув мінімальну перемогу над Кривбасом.
Автором єдиного гола у цьому протистоянні став Віталій Дахновський, який приніс до активу рівненського клубу три набрані очки.
Огляд матчу:
Кривбас — Верес 0:1
Гол: Дахновський, 28
Кривбас: Кліщук — Татарков (Семотюк, 83), Вернидуб, Стецьков, Якімець — Хомченовський (Кораблін, 36), Семенов — Шевченко (Понєдєльнік, 46), Волошин (Задерака, 82) — Хобленко, Устименко.
Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч (Квасний, 75) — Кльоц, Кучеров (Курко, 90) — Дахновський (В. Шарай, 75), Лебеденко (С. Шарай, 90), Г. Пасіч — Гайдучик (Сергійчук, 71).
Попередження: Вернидуб, Татарков, Стецьков — Вовченко, Дахновський, Сергійчук.