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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та харківський Металіст 1925.

Недільну програму четвертого туру української Прем'єр-ліги матчем на ужгородському Авангарді розпочнуть дніпровський Дніпро-1 та харківський Металіст 1925.

Олександр Кучер, після поразки від нідерландського АЗ Алкмар (0:1), вирішив використати з перших хвилин Танчика та Амаша на флангах оборони, тоді як до центральної пари перейде Адамюк, а Назаренко розташується праворуч в атаці.

Валерій Кривенцов, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (3:2), залучив до стартового складу Рудавського на лівий фланг захисту.

Дніпро-1: Макс Валеф — Танчик, Адамюк, Сарапій, Амаш — Піхальонок, Бабенко, Рубчинський — Назаренко, Довбик, Гуцуляк.

Запасні: Рибак, Юрчук, Логінов, Горбунов, Бузанелло, Когут, Балулі, Громов.



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Рудавський — Мартинюк — Бичек, Габелок, Капінус, Ременюк — Борячук.

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Ткачук, Шершень, Ю. Потімков, Вачіберадзе, Русин, Кравченко, Дудік, Пономар, Чирук.



Гра Дніпро-1 — Металіст 1925 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.