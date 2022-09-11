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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та ПФК Львів.

Київське Динамо та ПФК Львів на Арені Львів завершуватимуть недільну програму четвертого туру української Прем'єр-ліги.

Мірча Луческу, після поразки від турецького Фенербахче (1:2), вирішив залучити до стартового складу Дениса Бойка до рамки воріт, тоді як Олександр Тимчик та Костянтин Вівчаренко розташуються на флангах захисту, а Забарний у парі з Будрою зіграють у центрі. Шепелєв долучиться до центральної лінії.

Олег Дулуб, на тлі нічиєї проти криворізького Кривбасу (0:0), зробив ставку на Вовкуна в трійці захисту, тоді як Мишенко відправився в пару форвардів до Нича.

Динамо Київ: Бойко — Тимчик, Забарний, Бурда, Вівчаренко — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Гармаш, Кабаєв.

Запасні: Ігнатенко, Боль, Перріс, Ванат, Яцик, Андрієвський, Караваєв, Кравченко, Сирота, Царенко, Дубінчак, Кендзьора.



ПФК Львів: Ільющенков — Васильєв, Муравський, Вовкун — Грисьо, Мильченко, Бойко, Шишка, Бусько — Нич, Мишенко.

Запасні: Пономаренко, Якимів, Никитюк, Сасовський, Танчак, В. Михайлів, Р. Михайлів, Бугай, Крушинський, Квас.



Гра Динамо Київ — ПФК Львів почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.