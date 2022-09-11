За важкої гри підопічні Мірчі Луческу змогли втримати необхідний результат.
Фото: ФК Динамо
11 вересня 2022, 21:59
У рамках четвертого туру чемпіонату України Динамо зуміло обіграти Львів з мінімальним рахунком — 1:0.
У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у закарпатського Миная, а Львів відправиться в гості до дніпровського Дніпра-1.
Огляд матчу:
Динамо — ПФК Львів 1:0
Гол: Буяльський, 32
Динамо Київ: Бойко — Тимчик (Караваєв, 61), Забарний, Бурда, Вівчаренко (Дубінчак, 61) — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв (Андрієвський, 67) — Циганков, Гармаш (Ванат, 77), Кабаєв.
ПФК Львів: Ільющенков — Васильєв (Якимів, 46), Муравський, Вовкун — Грисьо, Мильченко, Бойко, Шишка (Крушинський, 46), Бусько — Нич (Ременяк, 62, В. Михайлів, 82), Мишенко (Бугай, 56).
Попередження: Ванат — Васильєв, Бусько, Вовкун, Грисьо.