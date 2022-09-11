Україна

Голкіпер Динамо — про матч против ПФК Львів.

Денис Бойко прокоментував першу перемогу киян у сезоні чемпіонату України — над Львовом (1:0) у поєдинку 4 туру УПЛ.

"Сьогодні була важка гра, але на це є свої причини, не хочеться зараз у них вдаватися. Суперник добре захищався та майже не атакував. Ми знали, що опоненти гратимуть саме так, тому відштовхувалися від своєї гри. Нам потрібно було знайти шляхи, як розкрити оборону суперника.

Емоції завжди бувають на футбольному полі. Трапляються трохи некомпетентні люди, які висловлюються, не знаючи, що вони кажуть. Тому не хочу говорити про емоції, давайте тільки про футбол.

Звичайно, тиск відчувається, адже ми програли два матчі поспіль у чемпіонаті України та три в єврокубках. Однак, вважаю, уся команда без виключення впоралася з цим тиском. Хлопці сьогодні молодці, хоча було дійсно важко, адже у нас матчі з другого дня на третій, багато переїздів і перельотів. Думаю, ви самі розумієте, що це займає не одну-дві години і також впливає на фізичну форму. Але сьогодні всі виклалися на повну та здобули перемогу. Це найголовніше", — приводить слова Дениса Бойко офіційний сайт Динамо.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у закарпатського Миная, а Львів відправиться в гості до дніпровського Дніпра-1.