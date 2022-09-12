Україна

"Іриски" продовжують виявляти інтерес до 21-річного футболіста.

Евертон знову пов'язують із переходом Михайла Мудрика, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, вперше "іриски" зв'язалися з гравцем збірної України влітку. Перехід не відбувся, а гравець залишився у Шахтарі.

Проте повідомляється, що Евертон повернеться за Мудриком у січні. Також йдуть розмови, що в гонці за українським вінгером перебувають Арсенал та Ювентус, хоча передбачається, що саме англійські клуби – фаворити у боротьбі за Мудрика.

У поточному сезоні Мудрік провів 4 гри у всіх турнірах: на його рахунку 1 гол та 3 асисти.