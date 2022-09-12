Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та Олександрія.

Полтавська Ворскла та Олександрія матчем на Минай-Арені розпочнуть програму понеділка в рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, після поразки від харківського Металіста 1925 (2:3), вирішив використати з перших хвилин Яворського в центрі захисту, тоді як ліворуч в обороні зіграє Василь Кравець, а Феліпе розташується в парі з Олійником під нападниками.

Юрій Гура, на тлі програшу харківському Металісту (1:3), залучив до стартового складу Валерія Бондаренка до центру захисту, тоді як Дришлюк відправився до центрального трикутника, а Кожушко зіграє на лівому фланзі атаки.

Ворскла: Різник — Пердута, Яворський, Зайков, Кравець — Скляр, Толі — Феліпе, Олійник — Степанюк, Сефері.

Запасні: Ісенко, Габріель, Павлюк, Челядін, Бацула, Мельничук, Тотре, А. Кравчук, Козиренко, Кулаковський, Марлісон, Д. Кравчук.



Олександрія: Білик — Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Дришлюк, Рибалка — Калітвінцев, Кобзар, Кожушко.

Запасні: Горох, Гринь, Авагімян, Дячук, Волошин, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Копина, Мустафаєв.



Гра Ворскла — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.