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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та закарпатський Минай.

Петровський Інгулець та закарпатський Минай завершуватимуть програму четвертого туру української Прем'єр-ліги.

Сергій Лавриненко, після нічиєї проти одеського Чорноморця (1:1), вирішив використати з перших хвилин Поспєлова в центрі захисту, тоді як Смоляков розташується ліворуч в обороні, а Одарюк та Запорожець зіграють на флангах півзахисту. Сітало очолить напад "козаків".

Володимир Шаран, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (1:1), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Поспєлов, Ченбай, Смоляков — Кучеренко — Одарюк, Клименко, Коробенко, Запорожець — Сітало.

Запасні: Кучер, Архипчук, Марусич, Козак, В. Блізніченко, Головкін, Сидоренко, Павлов, Резепов.



Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак, Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Пеньков, Байдал, Касімов, Паламар, Чуєв, Колесник, Кравчук, Голуб, Рогозинський, Селезньов, Дмитрук.



Гра Інгулець — Минай почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.