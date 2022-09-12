Україна

Чи побачимо ми у грі “Царя”?

3088 та 7224. Знаєте, що це за числа? Ні, не показники відвідуваності сьогоднішніх суперників – і навіть не середня зарплата у цих клубах. Це населення селищ Мінай та Петрове, які розжилися командами у вищій лізі, навіть не ставши містами.

А колись подією для українського чемпіонату був вихід до еліти 40-тисячної Охтирки! Що ж, футбол – за визначенням відзеркалення ситуації в країні, і вертикальний зліт таких команд відобразив перехід економіки нашої країни на аграрні рейки. Ми до цього звикли, але відсутність у вищій лізі протягом цілих сезонів команд із Харкова, Дніпра, Одеси за постійної наявності там сільських команд – це, м'яко кажучи, нетипова ситуація, навіть у світовому масштабі.

Проте Інгулець з Мінаєм живуть, виживають і навіть потроху нарощують історію протистояння. Нижче наведений пункт про історію протистоянь не враховує головний матч в історії їхніх відносин. Після фіналу Кубку-2018/19 Інгулець бадьоро просувався сіткою й наступного сезону, але у чвертьфіналі вилетів від Минаю.

Зараз обидва клуби зі зрозумілих причин затягнули пояси, готуються до боротьби за виживання, але, на відміну від умовного Кривбаса, можуть продемонструвати важливий компонент: досвід. Інгулець вже відстояв дві нічиї, Минай – одну, але він зіграв на один матч менше. Напевно, найближчий матч буде не дуже видовищним, але в ньому буде з надлишком самовідданої боротьби. І, чисто по-вболівальницьки – хочеться вже побачити у грі Селезньова.

Зрозуміло, що Євгену 37 років і що за показниками на тренуваннях він може чесно поступатись Олегу Вишневському, але найбільше нашому футболу не вистачає яскравих особистостей та історій. Селезньов, здається, єдиний український футболіст, якого зацікавив статистичний рекорд (хоч хтось відстежив момент, коли, наприклад, Шовковський побив рекорд Шелаєва по матчах в УПЛ? На мою думку, про це міг не дізнатися й сам СаШо) українського чемпіонату, й одним цим додав додаткову інтригу усьому сезону. Привід Вишневський дав – не забив пенальті у грі з Колосом – тож хочеться побачити шанс для Селезньова.

Статистика особистих зустрічей в УПЛ

Всього ігор: 3 (1 перемога Інгульця, 2 нічиї)

На полі Інгульця: 1 нічия 1:1

Різниця забитих та пропущених голів: 4:3 на користь Інгульця

Найрезультативніший матч: 2:2 (2021)

Орієнтовні склади

Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Павлов, Ченбай, Саків — Кучеренко — Козак, Клименко, Коробенко, Блізніченко — Запорожець

Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак, Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський

прогноз 0:0

Віталій Пасічний, Football.ua