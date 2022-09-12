Україна

Коуч ворсклян висловився після матчу чемпіонату України.

Головний Тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував нічию з Олександрією (0:0) в четвертому турі УПЛ.

"Дуже важка гра. Ми поступилися у перших трьох матчах, це тиснуло на нас психологічно. Відтак раді, що сьогодні зіграли "на нуль". Моменти були в нас попереду, та це футбол. Наприкінці матчу все могло й змінитися в інший бік. Могли припуститися помилки, яка за таких обставин ставала б вирішальною. Ми раді, що не пропустили, не програли.

Нам, безперечно, є ще над чим працювати. Утім, можу подякувати сьогодні хлопцям за їхній характер. Грали з добротною командою, яка більш швидкісна за ті, з ким ми вже зустрічалися раніше. Не пропустили – і це вже для нас добрий знак. Будемо працювати далі й сподіватися, що, окрім гри "на нуль", будемо й забивати", — цитує Скрипника офіційний сайт Ворскли.

Наступний матч Ворскли заплановано на 1 жовтня. Полтавці зіграють з Інгульцем.