Україна

Гравці Шахтаря правильно використовують час перед матчем.

Півзахисники донецького Шахтаря Андрій Тотовицький та Олег Очеретько відвідали гуманітарний центр у столиці Польщі Варшаві.

До гуманітарного центру щодня приходять українські діти, які змушені були залишити рідний дім через російську агресію та розв'язану державою-терористом війну. Футболісти "помаранчево-чорних" відвідали тренування дітей, зіграли з ними у футбол, поспілкувалися з їхніми батьками та зробити фото на згадку.

"Завжди щасливі бачитися з дітьми. Такі заходи забезпечують лише радість і позитив. Гадаю, у дітлахів та їхніх батьків теж залишаться позитивні емоції від цієї зустрічі, що надто важливо зараз, під час війни. Ми всіх запрошуємо в середу на стадіон.

Для нас, футболістів, це велика відповідальність, адже у Варшаві проживає багато українців, і, я впевнений, трибуни нас підтримуватимуть. Обіцяємо, що вийдемо на поле та віддамо всі сили для перемоги, щоб потішити наших уболівальників. Перемогою над Лейпцигом ми вже показали, що граємо не лише за себе, а й за Україну" — сказав Андрій Тотовицький.

Зазначимо, що захід відбувся за підтримки благодійного фонду Legia Foundation, створеного варшавським клубом Легія, з яким тісно взаємодіє Шахтар.

Домашній матч "гірників" у Лізі чемпіонів проти Селтіка, як і подальші єврокубкові ігри команди Йовічевіча пройде саме на стадіона Війська Польського. На ньому свої матчі проводить і Легія.