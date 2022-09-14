Україна

Верес повертається на рідну арену.

Верес оголосив на своєму офіційному сайті, що матч п'ятого туру чемпіонату України проти львівського Руху відбудеться на домашньому стадіоні Авангард у Рівному.

Це перший поєдинок "червоно-чорних" на домашній арені після більш ніж п'ятирічної перерви, пов'язаної з реконструкцією стадіону

Востаннє на Авангарді у Рівному Верес зіграв 27 травня 2017 року. У матчі чемпіонату Першої ліги рівняни розійшлися миром із черкаським Дніпром – 0:0.

Точна дата та час початку матчу 5-го туру чемпіонату VBet ліги Верес – Рух стане відомий пізніше.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Верес, в якому підопічні Вірта здобули мінімальну перемогу — 1:0.