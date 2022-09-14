Україна

Українець залишається цікавим зарубіжним клубам.

Незважаючи на те, що Динамо вирішило цього літа не продавати свого лідера Віктора Циганкова, їм все ще цікавляться європейські клуби.

Французьке видання Jeunesfooteux повідомляє про інтерес до представника збірної України як мінімум п'яти клубів.

Серед них дортмундька Боруссія та Лейпциг з Німеччини, Ньюкасл, Вест Гем та Вулвергемптон з Англії.

Усіх клубів влаштовує не надто висока заплата Циганкова та той факт, що влітку 2023 року він може прийти безкоштовно, адже його контракт із киянами закінчується.

Раніше повідомлялось, що 24-річний Циганков увійшов до списку найкращих гравців світу до 25 років.