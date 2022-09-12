Україна

До списку увійшли два представники УПЛ — обидва динамівці.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму офіційному сайті опублікував список найкращих футболістів світу до 25 років.

Цей список складений за позиціями. При цьому йдеться не лише про стандартні ігрові амплуа, а й про конкретні функції виконавців на полі.

У цей рейтинг потрапили два представники УПЛ — обидва представляють київське Динамо.

Микола Шапаренко фігурує у списку "креативних плеймейкерів", а Віктор Циганков у рейтингу "інвертованих бомбардирів" (Shooter infiltrator).

Зазначимо, що зараз Шапаренко відновлюється після серйозної травми в матчі Ліги Європи проти Фенербахче. На його відновлення піде близько шести місяців.

Також нагадаємо, що в останній день трансферного вікна Циганковим цікавилася іспанська Жирона, але Динамо відмовило.