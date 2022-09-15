Україна

Український вінгер вражає всіх своєю грою.

Михайло Мудрик все літо був у списку інтересів ряду англійських клубів — Арсеналу, Евертона і Брентфорда.

Проте потенційні покупці не змогли домовитися із Шахтарем про суму компенсації, а тому українець вражає своєю грою у складі "гірників" у Лізі чемпіонів.

Як повідомляє Football insider, у АПЛ з'явився новий претендент на Михайла Мудрика – Ньюкасл.

Зазначимо, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює українського футболіста у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Мудрик після двох турів Ліги чемпіонів є найкращим гравцем по системі гол+пас.