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Відстеження цього показника розпочалося у Шахтарі чотири роки тому — з того моменту український вінгер показав найкращий результат.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар розійшовся миром із шотландським Рейнджерс (1:1), а автором єдиного голу у складі "гірників" стал талановитий вінгер Михайло Мудрик.

Проте лише на забитому м'ячі у ворота Джо Гарта успіхи 21-річного українця в поєдинку з Селтіком не обмежилися.

Як повідомляє прес-служба Шахтаря, проти шотландської команди Мудрик розвинув швидкість до 34,9 км/год, що є рекордом донецького клубу.

При цьому варто зазначити, що "гірники" почали фіксувати та відслідковувати показники максимальної швидкості своїх гравців під час матчів лише чотири роки тому.

З того моменту Михайло Мудрик продемонстрував найкращий показник, але не виключено, що до нього хтось із футболістів Шахтаря міг розвинути більшу швидкість, проте це не фіксувалося.