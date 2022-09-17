Україна

Український форвард уперше зіграє за новий клуб, потрапивши до стартового складу проти Абердіна.

У рамках восьмого туру чемпіонату Шотландії Хіберніан прийме на своєму полі Абердіан. Матч розпочнеться сьогодні, 17 вересня, о 17:00.

Тренерський штаб господарів визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце українському форварду Миколі Кухаревичу.

Для 21-річного нападника цей матч стане дебютним у футболці Хіберніана, куди він перебрався на правах оренди із французької Труа минулого літа.

Стартовий склад Хіберніана: