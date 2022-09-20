Україна

Президент УАФ повідомив приємну новину.

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, що збірна росії не буде приймати участь у жеребкуванні відбору Євро-2024, яке пройде 9 жовтня 2022 року у Німеччині.

Також країна-агресора щонайменше до 2024 року позбавлена участі у міжнародних футбольних замаганнях.

"...водночас, росіянам просто немає до чого готуватися. Як і вимагав, рф не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання!

Євро-2024 пройде без країни-агресора! Слава Україні!" — підсумував Павелко.

Нагадаємо, раніше УАФ жорстко відреагувала на можливий товариський матч між збірними рф і Боснії і Герцеговини. Також факт проведення поєдинку засудили Едін Джеко, Міралем П'яніч та інші боснійські футболісти.