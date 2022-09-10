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Наше футбольне керівництво виступило проти гри.

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу росія — Боснія і Герцеговина, який має відбутися 19 листопада в Санкт-Петербурзі.

"Також УАФ надіслала листа Федерації футболу Боснії і Герцеговини, в якому пояснила неприпустимість проведення такого матчу.

Нагадуємо, що через воєнну агресію Росії проти України всі російські команди були відсторонені від участі у всіх міжнародних офіційних змаганнях ФІФА та УЄФА. У такій ситуації рішення Федерації футболу Боснії і Герцеговини виглядає так, ніби воно спрямоване на підтримку дій і вчинків російського уряду в Україні щодо продовження війни. Просимо переглянути рішення, яке завдає шкоди іміджу вашої країни та відносинам між нашими асоціаціями", — йдеться в заяві УАФ.

Нагадаємо, що УЄФА не заперечує проведенню спарингу між збірними Боснії та Герцеговини та Росії в Санкт-Петербурзі.