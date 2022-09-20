Україна

Футболіст не отримає належного ігрового часу.

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш налаштований на те, щоб залишити клуб. Про це пишуть у 90min.

Футболіст вже повідомив своїм близьким, що не бачить себе у Сіті наступного літа, адже не отримує багато ігрового часу.

Також Гріліш повідомив своєму агенту, щоб той підшукав йому новий клуб. Але трансфер не буде для потенційного покупця дешевим.

Нагадаємо, що 27-річний Гріліш перебрався до Сіті минулого літа з Астон Вілли за 117 мільйонів євро.

З тих пір він зіграв 45 матчів, забив 7 голів та віддав 4 асисти. Наразі Transfermarkt його оцінює у 70 мільйонів євро.