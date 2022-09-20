Україна

Закарпатська команда виявилась сильнішою за харківську.

У рамках товариського поєдинку під час паузи в УПЛ Минай зустрівся із харківським Металістом.

Рахунок у матчі відкрив на 50 хвилині Колесник. Але за 9 хвилин гості зуміли його зрівняти зусиллями Рязанцева.

Вирішальний гол був забитий на 79 хвилині гри. Його автором став Вишневський.

Минай – Металіст 2:1

Голи: Колесник, 48, Вишневський, 83 - Рязанцев, 58

Минай: Пеньков (Кемкін, 46), Дмитрук, Чуєв, Ю.Кравчук, Рогозинський, Паламар, Байдал, Касімов, Голуб, гравець на перегляді, Колесник.

У другому таймі виходили: Гончар, Нємчанінов, Горін, Трубочкін, Вітенчук, Твердохліб, Хахльов, Воробчак, Вишневський.

Металіст: Костик — Книш, Мизюк, Порох, Клименчук — Чайковський, Панасенко, Багачанський — Коркішко, Підлепенець — Прядун.

Склад Металіста у другому таймі: Костик — Клименчук, Чідомере, Порох, Шопін — Чайковський, Демченко, Танковський — Книш, Картушов, Рязанцев.