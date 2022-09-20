Україна

Клуб підсилився 24-річним українцем.

Харківський Металіст оголосив про підписання 24-річного захисника Єгора Клименчука.

У Металісті він гратиме під 22 номером. Термін дії контракту українського футболіста поки що невідомий.

Упродовж кар'єри Клименчук грав за ковалівський Колос, донецький Олімпік, ФК Львів та інші колективи.

Останнім клубом українського футболіста був Арарат-Вірменія, за який він зіграв 25 матчів.

Він є вихованцем запорізького Металурга, у складі якого вперше зіграв в українській Прем'єр-лізі.