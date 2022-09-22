Україна

Футболіст близький до переїзду в УПЛ.

Київське Динамо незабаром може підписати нападника Фенербаче Сердара Дурсуна. Про це пише Urfadasın.

Футболіст збірної Туреччини не є першим номером нинішньої команди та хоче грати там, де йому гарантують ігрову практику.

Динамо має заплатити турецькому гранду за 30-річного форварда 3,5 мільйони євро. Сам Дурсун не проти трансферу.

Окрім Фенербаче футболіст має досвід виступів за німецькі Гройтер Фюрт та Дармштадт та цілий ряд турецьких клубів.

З 2021 року він зіграв за Фенербахче 47 поєдинків в усіх змаганнях, забив 17 голів та віддав 6 асистів.

Раніше повідомлялось, що вінгер грецького Аріса та збірної Гондурасу Луїс Пальма міг продовжити свою кар'єру у київському Динамо.