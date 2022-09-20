Україна

Сторони не змогли погодити трансфер через вартість футболіста.

Вінгер грецького Аріса та збірної Гондурасу Луїс Пальма міг продовжити свою кар'єру у київському Динамо. Про це повідомляє sport24.gr.

За інформацією джерела, київський клуб зробив пропозицію грекам про трансфер 22-річного вінгера в останні дні трансферного вікна, запропонувавши 1,5 мільйона євро.

Проте грецький клуб хотів отримати 2,5 млн. євро, на що кияни відповіли відмовою.

У нинішньому сезоні Пальма провів дев'ять матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять результативних передач.