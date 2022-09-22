Україна

Футболісти вже значаться у списку киян на УПЛ.

Київське Динамо дозаявило на сезон УПЛ-2022/23 форвада Владислава Кулача та півзахисника Беніто.

Владислав Кулач останнім часом відновлювався від важкої травми, але незабаром має повернутись до складу.

Беніто, у свою чергу, останнім часом грав за хорватську Горіцу на правах оренди, але залишив клуб після її закінчення. На його рахунку 5 зіграних матчів.

Раніше повідомлялось, що Динамо має намір придбати форварда турецького Фенербахче.