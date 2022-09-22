Україна

У рамках обміну повернувся на Батьківщину футбольний рефері.

Колишній арбітр Першої ліги Дмитро Кубряк з Одеси повернувся в Україну у рамках обміну полоненими 21 вересня.

Окрім арбітражу, Дмитро також є лікарем. Він з перших днів повномасштабного вторгнення терористів допомагав маріупольцям та мешканцям інших міст рятувати життя.

Про повернення арбітра з полону розповів президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook.

"Дмитро Кубряк звільнений разом з іншими героями-захисниками Маріуполя, серед яких є футбольні ультрас різних українських клубів, та їх військовими керівниками Денисом Прокопенком ("Редіс"), Сергієм Волинським ("Волина") та Святославом Паламарем ("Калина")".

Нагадаємо, що у рамках обміну полоненими в Україну повернулись 215 українських військових.