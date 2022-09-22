У рамках обміну повернувся на Батьківщину футбольний рефері.
Дмитро Кубряк, ФК Металіст 1925
22 вересня 2022, 17:28
Колишній арбітр Першої ліги Дмитро Кубряк з Одеси повернувся в Україну у рамках обміну полоненими 21 вересня.
Окрім арбітражу, Дмитро також є лікарем. Він з перших днів повномасштабного вторгнення терористів допомагав маріупольцям та мешканцям інших міст рятувати життя.
Про повернення арбітра з полону розповів президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook.
"Дмитро Кубряк звільнений разом з іншими героями-захисниками Маріуполя, серед яких є футбольні ультрас різних українських клубів, та їх військовими керівниками Денисом Прокопенком ("Редіс"), Сергієм Волинським ("Волина") та Святославом Паламарем ("Калина")".
Нагадаємо, що у рамках обміну полоненими в Україну повернулись 215 українських військових.