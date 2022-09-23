Україна

Під час зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами.

У період міжнародної паузи клуби української Прем'єр-ліги підтримують фізичну форму шляхом проведення товариських матчів. Так, в одному зі спарингів харківський Металіст зустрівся з полтавською Ворсклою.

На десятій хвилині зустрічі підопічні Віктора Скрипника могли залишитися у меншості через червону картку, проте виходячи з рекламента цієї товариської зустрічі команди продовжили матч у рівних складах.

На 22-й хвилині Єгор Демченко вивів Металіст вперед, однак лише через п'ять хвилин Марлісон повернув паритет на табло.

Під завісу першої половини зустрічі харківський клуб знову мав шанс повести у рахунку, але Максим Прядун не реалізував пенальті.

Більше команди у цьому спарингу голів не забивали, а фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

Металіст (Харків) — Ворскла (Полтава) 1:1

Голи: Демченко, 22 — Марлісон, 27