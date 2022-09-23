Україна

У легендарного ексфутболіста довгострокові плани з розвитку харківського футболу.

Колишній півзахисник Металіста та збірної України Едмар повернувся до Металіста 1925. Він допомагатиме тренувати юнацьку команду клубу.

Легендарний ексфутболіст розповів, що його повернення є складовою співпраці між школою Клейтона Шав'єра та Металістом 1925.

"Ми розмовляли з керівництвом, знайшли спільну мову. У нас є проєкт, який ми хочемо реалізувати. Дай Боже, щоб він був довготривалим, щоб була реальна взаємодія між Бразилією та Україною. Щоб навіть звідси ми могли взяти українців, які можуть поїхати до Південної Америки та проявити себе і те ж саме навпаки. Сподіваюсь, що з цим все буде гаразд. Будемо намагатися інтегрувати бразильців. І навпаки, якщо буде можливість, хтось з юнацької команди з українців може поїхати до Бразилії, щоб проявити себе. І те ж саме навпаки, хтось з бразильців може приїхати до України", — цитує Едмара офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, Едмар вже працював у Металісті 1925, коли увійшов до тренерського штабу в липні 2019 року. Протягом двох місяців він допомагав головному тренеру команди Андрію Демченку. Потім Едмар покинув клуб і відлетів до США через сімейні обставини.