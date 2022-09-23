Україна

Бразильський українець повернувся до клубу.

Колишній півзахисник Металіста та збірної України Едмар повернувся до Металіста 1925, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Легендарний футболіст знову буде працювати в структурі клубу, він допомагатиме тренувати юнацьку команду клубу.

Раніше Металіст 1925 та бразильська школа Клейтона Шав'єра підписали угоду про співпрацю. Оскільки Едмар є компаньйоном Клейтона, то він також сприятиме цій співпраці.

Нагадаємо, Едмар вже працював у Металісті 1925, коли увійшов до тренерського штабу в липні 2019 року. Протягом двох місяців він допомагав головному тренеру команди Андрію Демченку. Потім Едмар покинув клуб і відлетів до США через сімейні обставини.