Тривожна звістка на тлі участі команди в Лізі чемпіонів.
Мар'ян Швед, фото ФК Шахтар Донецьк
25 вересня 2022, 08:21
Напередодні донецький Шахтар вирішив заповнити прогалину в календарі, пов’язану з проведенням міжнародних матчів, товариською грою проти польського Радомяка, який очолює колишній гравець "гірників" Маріуш Левандовські.
Однак у підсумку український колектив у експериментальному складі був змушений змиритись із поразкою (0:2).
Окрім цього, тривожні новини повідомила прес служба Шахтаря вже після завершення протистояння — нападник Мар’ян Швед відіграв усього 25 хвилин від стартового свистка, після чого був замінений у зв’язку з пошкодженням, що було отримано під час зіткнення з суперником.
Стан та строки відновлення 25-річного українського виконавця наразі невідомі.
Варто нагадати, що за сім стартових матчів сезону новачок "гірників" відзначився трьома голами.