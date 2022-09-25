Україна

Тривожна звістка на тлі участі команди в Лізі чемпіонів.

Напередодні донецький Шахтар вирішив заповнити прогалину в календарі, пов’язану з проведенням міжнародних матчів, товариською грою проти польського Радомяка, який очолює колишній гравець "гірників" Маріуш Левандовські.

Однак у підсумку український колектив у експериментальному складі був змушений змиритись із поразкою (0:2).

Окрім цього, тривожні новини повідомила прес служба Шахтаря вже після завершення протистояння — нападник Мар’ян Швед відіграв усього 25 хвилин від стартового свистка, після чого був замінений у зв’язку з пошкодженням, що було отримано під час зіткнення з суперником.

Стан та строки відновлення 25-річного українського виконавця наразі невідомі.

Варто нагадати, що за сім стартових матчів сезону новачок "гірників" відзначився трьома голами.