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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та ПФК Львів.

Закарпатський Минай та Львів проведуть відкладений матч першого туру української Прем'єр-ліги на полі Минай-Арени.

Володимир Шаран, після перемоги над петровським Інгульцем (2:1), вирішив використати з перших хвилин Германа Пенькова в рамці воріт.

Олег Дулуб, на тлі поразки від київського Динамо (0:1), залучив до стартового складу голкіпера Івана Пономаренка, тоді як до трійки центру захисту відправився Борис Крушинський, а Владислав Бугай долучився до нападу.

Минай: Пеньков — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак, Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Дмитрук, Кравчук, Чуєв, Рогозинський, Байдал, Паламар, Касімов, Голуб, Селезньов, Колесник.



ПФК Львів: Пономаренко — Крушинський, Муравський, Бусько — Грисьо, Мильченко, Бойко, Васильєв, Мишенко — Нич, Бугай.

Запасні: Ольховий, В. Михайлів, Р. Михайлів, Танчак, Ременяк, Вовкун, Никитюк, Сасовський, Шишка, Якимів, Квас.



Гра Минай — ПФК Львів почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.