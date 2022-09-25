Україна

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У перенесеному матчі першого туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай зустрівся з ФК Львів і зазнав мінімальної поразки.

Завдяки єдиному голу Олександра Васильєва у компенсований до другого тайму час львівський клуб записав у свій актив три очки.

Огляд матчу:

Минай — Львів 0:1

Голи: Васильєв, 90+1



Минай: Пеньков — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін (Рогозинський, 84) — Вітенчук — Воробчак (Голуб, 70), Хахльов (Селезньов, 83), Твердохліб (Паламар, 57), Кулієв — Вишневський (Колесник, 57).



ПФК Львів: Пономаренко — Крушинський (Никитюк, 77), Муравський, Бусько — Грисьо, Мильченко, Бойко, Васильєв, Мишенко (Шишка, 9) — Нич, Бугай (Ременяк, 28, Вовкун, 77).



Попередження: Хахльов, Трубочкін, Горін, Вітенчук — Муравський, Шишка, Пономаренко, Бусько, Нич



На 39-й хвилині був вилучений Михайло Шишка (ПФК Львів) (друге попередження).