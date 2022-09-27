Україна

Команда Ротаня бореться за вихід на ЄВРО-2023.

У рамках матчу-відповіді за вихід на ЄВРО-2023 молодіжна збірна України зіграє проти однолітків зі Словаччини.

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань змінив деяких гравців на відміну від першої зустрічі.

Україна U-21: Трубін, Драмбаєв, Сирота, Таловєров, Сич, Михайленко, Бондаренко, Криськів, Судаков, В’юнник, Сікан.

Запасні: Фесюн, Боль, Желізко, Бражко, Назаренко, Ярмолюк, Очеретько, Ванат, Кухаревич.

Словаччина U-21: Белко, Месік, Оберт, Немчик, Датко, Кадак, Покорни, Лаврінчик, Суслов, Капралік, Стрелец.

Запасні: Людха, Войтко, Галчик, Голян, Коша, Мислович, Небила, Суля, Труса.

Матч відбудеться о 18:30 за київським часом. В нас на сайті доступна відео-трансляція цього протистояння. Також спостерігайте і за текстовою онлайн-трансляцією гри.