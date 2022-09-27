U-21

До вашої уваги — пряма трансляція гри команди Руслана Ротаня.

Сьогодні, 27 вересня, відбудеться матч у відповідь плей-офф відбіркового етапу молодіжного Євро-2023 між збірними України та Словаччини. Гра пройде на Місцевому стадіоні у Бельсько-Бяла.

У першій грі словаки були сильнішими з рахунком 3:2, тому команді Руслана Ротаня потрібно відіграватися та забивати у ворота суперника.

За версією букмекерів фаворитом матчу є збірна України: на перемогу "синьо-жовтих" пропонується коефіцієнт – 1,75, на нічию – 3,80, а на успіх словаків – 4,60.

Нагадаємо, матч Україна – Словаччина пройде сьогодні, 27 вересня, о 18:30 за київським часом.