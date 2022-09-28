Україна

Команда U-21 вийшла на престижний турнір.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував матч проти Шотландії та привітав молодіжну збірну з виходом на Євро-2023.

"У матчі проти Шотландії в нас було 5-6 хороших моментів, але десь майстерності не вистачило, десь везіння не було. Маємо те, що маємо.

Ще переживали за молодіжну збірну, хочемо їх привітати з виходом на Євро. Це велика подія, не так часто молодіжка була на чемпіонаті Європи", — сказав Степаненко.

Нагадаємо, що команда Руслана Ротаня переграла у матчі-відповіді Словаччину та вийшла у груповий раунд чемпіонату європи.