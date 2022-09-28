Луб оголосив прізвища номінантів.
Швед та Мудрик, Getty Images
28 вересня 2022, 19:56
Донецький Шахтар у своїх соціальних мережах оголосив голосування за найкращого гравця клубу у вересні.
Претендуватимуть на нагороду чотири футболісти: вінгери Михайло Мудрик та Мар'ян Швед, півзахисник Тарас Степаненко та захисник Микола Матвієнко.
Проголосувати за найкращого гравця Шахтаря у вересні можна у соціальних мережах клубу, чи за посиланням.
Раніше повідомлялось, що донецький Шахтар вимагає від FIFA компенсацію збитків на суму 50 мільйонів євро.