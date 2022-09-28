Україна

Луб оголосив прізвища номінантів.

Донецький Шахтар у своїх соціальних мережах оголосив голосування за найкращого гравця клубу у вересні.

Претендуватимуть на нагороду чотири футболісти: вінгери Михайло Мудрик та Мар'ян Швед, півзахисник Тарас Степаненко та захисник Микола Матвієнко.

Проголосувати за найкращого гравця Шахтаря у вересні можна у соціальних мережах клубу, чи за посиланням.

Раніше повідомлялось, що донецький Шахтар вимагає від FIFA компенсацію збитків на суму 50 мільйонів євро.