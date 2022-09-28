Україна

Все через нове трансферне правило для УПЛ.

Донецький Шахтар вимагає від FIFA компенсацію збитків на суму 50 мільйонів євро. Донецький клуб вже подав документи до Спортивного арбітражного суду (CAS). Все через рішення FIFA, яке дозволило іноземцям призупиняти свої контракти в Україні. У донецькому клубі впевнені, що організація повинна захищати не лише футболістів, але й клуби та компенсувати їм завдані збитки, спричинені неможливістю продати деяких гравців.

"FIFA не захотіла спілкуватися і не захотіла сідати за стіл переговорів. Шахтар отримав непрямі повідомлення про те, що FIFA готова йти до суду", – цитує гендиректора клубу Сергія Палкіна The Athletic.

Нагадаємо, на контракті у Шахтаря перебуває 14 іноземців. Майже всі не зіграються у сезоні 2022/23. Через дію нового трансферного правила Шахтар був змушений продати: півзахисників Алана Патріка та Маркоса Антоніо, а також форвардів Фернандо та Давіда Нереса. Ще шість футболістів — Вітао, Маркіньос Сіпріано, Вінісіус Тобіас, Майкон, Тете та Педріньо покинули клуб на правах оренди.

Повне інтерв'ю Сергія Палкіна виданню The Athletic можна прочитати за посиланням.