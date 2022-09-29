Україна

Хавбек прокоментував вихід молодіжної збірної на чемпіонат Європи.

Україна U-21 розгромила словаків та вийшла на чемпіонат Європи. Цю подію прокоментував Олександр Назаренко.

"Перед матчами нам казали, що вже багато років молодіжна збірна України не виходила на Євро. Ми це знали та дуже бажали переписати історію й потрапити на чемпіонат Європи. Дякувати Богові, це вдалося.

Ми спокійно розібрали гру, помилки, подивились окремі моменти. В нас було багато теорії після першого матчу. Хвилювання не було. Ми зібралися усією командою, поговорили та були налаштовані лише на перемогу.

До моїх задач входило пресингувати, створювати тиск, відкриватися за спини захисникам, виконувати багато чорнової роботи.

Мотивація буде надзвичайна! Вихід на Євро – це досягнення, але ми хочемо туди не просто їхати, а показати свій максимум та пройти якомога далі. При цьому розумію, що місце у заявці нікому не гарантовано, тож треба ледь не с самого початку доводити, що гідний грати за збірну", — сказав Олександр Назаренко в інтерв'ю офіційному сайту Дніпро-1.