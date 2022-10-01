Металіст — Шахтар. Напередодні

Україна

Повернення легенди.

Здається, у шоу-бізнесі це називається рімейком.

Які баталії влаштовували команди із цими ж назвами 10-15 років тому! Металіст, у якому Марлос сидів на заміні, бо був Соса, рубався з Шахтарем, у складі якого виходили майбутні лідери Ман Сіті, Челсі, Мілана. Потім Металіст пішов на дно — але цим же допоміг утриматися на плаву Шахтарю, давши посилитися Марлосом і Тайсоном.

Можна по-різному ставитися до Олександра Ярославського та спроби організувати у Харкові футбольний “ребрендинг”, але баталії Металіста та Шахтаря обіцяли стати боротьбою за найвищі місця й цього сезону. Обіцяли до 24 лютого – а потім почалася катастрофа, яка сильно вдарила по амбіціях що Ярославського, що Ахметова.

Команди як для нинішньої ситуації все одно справляються непогано: поділ першого та шостого місць відповідно – значно кращий за прогнози щодо Металіста та Шахтаря, які були перед початком сезону. І, зокрема, для гірників прийшов апетит під час їжі. Немає сумнівів, що вони хочуть бути чемпіонами – і саме тому матч із «Металістом» треба вигравати, навіть на виїзді.

Домогтися цього буде непросто. До національної збірної України їздили сім “гірників”. До молодіжної – ще шість. Добре хоч Ласіна Траоре не смикнули до збірної Буркіна-Фасо, і він зміг нормально продовжити відновлюватись, без перельотів на півсвіту. Металіст, тим часом, не втратив абсолютно нікого, навіть у молодіжку не викликали жодного його представника.

Щоправда, у Шахтаря гравці хоч і втомилися, але принаймні зможуть зіграти – а ось Каплієнко, який отримав червону в попередньому турі, зіграти за Металіст не зможе. Немає сумнівів, що Металіст буде оборонятися великими силами – і подивимося, що він зможе протиставити Мудрику, без якого гірникам було тяжко навіть один тур.

Історія протистоянь

Навряд чи є сенс наводити статистику ігор Шахтаря з тим Металістом – тим більше при питаннях до правонаступництва. А з новим Металістом "гірники" грають вперше.

Орієнтовні склади

Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Клименчук — Панасенко, Танковський, Коркішко — Підлепенець, Прядун, Книш

Шахтар: Трубін — Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Швед, Бондаренко, Зубков, Мудрик — Траоре

прогноз 1:1