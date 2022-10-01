Україна

З 2020 року 23-річний український півзахисник був без клубу.

Одеський Чорноморець на своїй сторінці в Instagram оголосив про підписання контракту із півзахисником Іналом Черткоєвим.

Деталі угоди із 23-річним українцем не розголошуються. У складі "моряків" він виступатиме під 31 номером.

Раніше Черткоєв виступав за юнацьку команду Ворскли. В 2019 році він провів дев'ять матчів за дубль у чемпіонаті U-21.

Також зазначається, що наразі футболіст проходить реабілітацію після травми, після чого зможе дебютувати на полі.

Після чотирьох турів Чорноморець набрав два очки та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч "моряки" проведуть проти Олександрії. Гра відбудеться завтра, 2 жовтня, о 15:00 за київським часом.