Перші слова конголезця на арені "моряків" були сказані чистою українською мовою.
Кевін Кубемба, ФК Чорноморець Одеса
30 вересня 2022, 00:15
Одеський Чорноморець ефектно презентував конголезького новачка Кевіна Кубембу.
У відео в інстаграмі "моряків" форвард африканської збірної довго вичитує свій новий контракт. Після цього він заходить на стадіон Чорноморець і щирою українською мовою проголошує: "Привіт, Одеса! Давай зіграємо у футбол?"
Схоже, адаптацію до нашої країни 29-річний вихованець французького футболу розпочав з вивчення української мови, за що йому не можна не поаплодувати.
Зазначимо, що у неділю 2 жовтня, о 15:00 підопічні Романа Григорчука зіграють проти Олександрії.
Нагадаємо, раніше красивими українськими словами свого іноземного новачка презентувало київське Динамо
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