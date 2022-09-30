Україна

Перші слова конголезця на арені "моряків" були сказані чистою українською мовою.

Одеський Чорноморець ефектно презентував конголезького новачка Кевіна Кубембу.

У відео в інстаграмі "моряків" форвард африканської збірної довго вичитує свій новий контракт. Після цього він заходить на стадіон Чорноморець і щирою українською мовою проголошує: "Привіт, Одеса! Давай зіграємо у футбол?"

Схоже, адаптацію до нашої країни 29-річний вихованець французького футболу розпочав з вивчення української мови, за що йому не можна не поаплодувати.



Зазначимо, що у неділю 2 жовтня, о 15:00 підопічні Романа Григорчука зіграють проти Олександрії.