Україна

Дивіться огляд товариської гри на Football.ua.

Під час міжнародної паузи на матчі збірних команди української Прем'єр-ліги продовжують працювати та навіть проводять товариські матчі.

В одному з матчів харківський Металіст 1925 поступився одеському Чорноморцю з рахунком 1:3.

У складі "моряків" голами відзначилися Литвиненко та Юсов, який оформив дубль, а у харків'ян забив Мартинюк.

Огляд матчу

Металіст 1925 — Чорноморець 1:3

Голи: Мартинюк, 34 — Юсов, 5 (пенальті), 61, Литвиненко, 83.

Металіст 1925: І. Потімков (Мозіль, 45), Шершень, Ткачук (Пономар, 80), Курило (Безуглий, 65), Коваленко (Жичиков, 45), Мартинюк (капітан) (Бичек, 65), Вачіберадзе, Кравченко (Дудік, 80), Русин (Дмитренко, 80), Ременюк (Ю. Потімков, 80), Борячук (Чирук, 65).

Чорноморець: Непогодов (Паст, 40), Єрмаков, Плакса, Салюк, Селін (Кузик, 59), Бадібанга, Брагару, Бобко (капітан), Путря, Політило, Юсов.

На 65 хвилині на заміну вийшли: Наумець, Філі, Гладкий, Білий, Суханов, Штогрін, Войтіховський, Литвиненко.

Попереджений: Литвиненко.