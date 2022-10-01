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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та полтавська Ворскла.

Петровський Інгулець та полтавська Ворскла своїм матчем у Києві на стадіоні ім. Баннікова розпочнуть суботню програму п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Сергій Лавриненко, після поразки від закарпатського Миная (1:2), вирішив використати з перших хвилин Підківку в рамці воріт, а також Павлова та Сидоренка в лівій половині захисної ланки, тоді як до опорної зони відправиться Саків, а Кухарук розташується під нападником Віктором Блізніченком.

Віктор Скрипник, на тлі нічиєї проти Олександрії (0:0), залучив до стартового складу Скляра до центру захисту, тоді як Юрченко та Кравчук зіграють в центральній лінії, а Марлісон очолить напад.

Інгулець: Підківка — Нагієв, Поспєлов, Павлов, Сидоренко — Кучеренко, Саків — Одарюк, Кухарук, Запорожець — В. Блізніченко.

Запасні: Паламарчук, Кучер, Марусич, Коробенко, Сітало, Ченбай, Головкін, Смоляков, Резепов.



Ворскла: Різник — Пердута, Яворський, Скляр, Феліпе — Юрченко, А. Кравчук, Олійник — Степанюк, Марлісон, Кравець.

Запасні: Ісенко, Габріель, Зайков, Челядін, Бацула, Чеснаков, Тотре, Толі, Козиренко, Кулаковський, Сефері.



Гра Інгулець — Ворскла почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.