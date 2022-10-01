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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Львів та дніпровський Дніпро-1.

Львів та дніпровський Дніпро-1 будуть продовжувати суботню програму п'ятого туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні СКІФ.

Олег Дулуб, після перемоги над луганською Зорею (3:1), вирішив використати з перших хвилин Вовкуна в трійці центру захисту, тоді як Бусько відправився на лівий фланг півзахисту.

Олександр Кучер, на тлі перемоги над кіпрським Аполлоном (3:1), залучив до стартового складу Амаша на лівий фланг оборони, а Бланко розташується над ним у трійці атакувальних півзахисників.

Львів: Пономаренко — Крушинський, Муравський, Вовкун — Грисьо, Мильченко, Васильєв, Бойко, Бусько — Нич, Бугай.

Запасні: Ольховий, Квас, В. Михайлів, Танчак, Мудрий, Сасовський, Никитюк, Р. Михайлів, Михавко.



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський, Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко — Довбик.

Запасні: Рибак, Юрчук, Танчик, Логінов, Горбунов, Бузанелло, Назаренко, Громов, Балулі, Когут.



Гра Львів — Дніпро-1 почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.