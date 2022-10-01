На цей раз форвард забив тричі у чемпіонаті.
Данило Сікан, Шахтар
01 жовтня 2022, 18:15
У рамках п'ятого раунду української Прем'єр-ліги донецький Шахтар на виїзді грає проти харківського Металіста.
Команда Ігора Йовічевіча переконливо розпочала поєдинок, забивши чотири голи харків'янам ще у першому таймі.
Три з цих чотирьох голів на свій рахунок записав Даниїл Сікан. Констатуймо, що у другому матчі поспіль Сікан забиває три голи. До цього він допоміг своїм хет-триком вийти молодіжній збірній Україні на ЄВРО-2023.
Третій гол Шахтаря забив Олександр Зубков, а Михайло Мудрик, до слова, віддав три асисти — два на Сікана та один на Зубкова.
Стежте за другим таймом матчу між Металістом та Шахтарем на Football.ua.