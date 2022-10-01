Україна

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу чемпіонату України-2022/23.

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 здобув розгромну перемогу над Львовом.

Підопічні Олександра Кучера відправили у ворота суперника три м'ячі без відповіді, авторами яких стали Артем Довбик і Олексій Гуцуляк (дубль).

Огляд матчу:

Львів — Дніпро-1 0:3

Голи: Довбик, 40, Гуцуляк, 45, 78



Львів: Пономаренко — Крушинський, Муравський, Вовкун (Р. Михайлів, 66) — Грисьо, Мильченко, Васильєв, Бойко (Никитюк, 62), Бусько — Нич, Бугай (Сасовський, 87).



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський (Горбунов, 61), Бабенко — Гуцуляк (Танчик, 79), Піхальонок (Громов, 69), Бланко (Балулі, 80) — Довбик (Когут, 70).



Попередження: Амаш, Бусько — Бланко.



На 73-й хвилині був вилучений Максим Грисьо (Львів) (грубе порушення).